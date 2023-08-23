Крылова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1990
Дочь: Климова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Киселев Владимир
Рождение ребёнка
01.07.?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности