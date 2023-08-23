Крылова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1990

Дочь: Климова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Киселев Владимир

Рождение ребёнка
01.07.?

Сын: Крылов Денис Геннадьевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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