Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Карсакова Мария Степановна

Отец ребёнка: Карсаков Степан Семенович

Миренки, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карсаков Степан Семенович

Смерть
Неизвестно
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