Прасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Карсакова Мария Степановна
Отец ребёнка: Карсаков Степан Семенович
Миренки, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно