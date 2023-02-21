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Воробьев Владимир Сергеевич
Воробьев Владимир Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.1978
Пол
Мужской
Отец
Воробьев Сергей Алексеевич
1959 г.р.
Мать
Воробьёва (Сапрыкина) Татьяна Вячеславовна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1978
Отец:
Воробьев Сергей Алексеевич
Мать:
Воробьёва Татьяна Вячеславовна
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