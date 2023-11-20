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Ципровский Вячеслав Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: Ципровский Павел Александрович

Мать: Ципровская Алевтина Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.10.1905 ст.

Дочь: Ципровская Зинаида Вячеславовна

Мать ребёнка: Ципровская Евдокия Сергеевна

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1905 ст.

Жена: Ципровская Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
05.08.1911 ст.

Сын: Ципровский Николай Вячеславович

Мать ребёнка: Ципровская Евдокия Сергеевна

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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