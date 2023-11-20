Ципровский Вячеслав Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1883 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1905 ст.
Дочь: Ципровская Зинаида Вячеславовна
Мать ребёнка: Ципровская Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Около 1905 ст.
Рождение ребёнка
05.08.1911 ст.
Сын: Ципровский Николай Вячеславович
Мать ребёнка: Ципровская Евдокия Сергеевна
Смерть
Неизвестно