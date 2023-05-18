Орлов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти30.03.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1941
Дочь: Тенькова Клара Ивановна
Мать ребёнка: Орлова Елена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Елена Тимофеевна
Смерть
30.03.1975