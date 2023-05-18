Орлов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

30.03.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1941

Дочь: Тенькова Клара Ивановна

Мать ребёнка: Орлова Елена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Елена Тимофеевна

Смерть
30.03.1975
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