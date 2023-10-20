Фромзель Баше Двейре (Вера) Гиршевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1883
Рождение ребёнка
07.06.1906
Дочь: Фромзель Феня Лазаревна
Отец ребёнка: Фромзель Лазарь
Рождение ребёнка
28.04.1909
Сын: Фромзель Григорий
Отец ребёнка: Фромзель Лазарь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фромзель Лазарь
Смерть
Неизвестно