Фромзель Баше Двейре (Вера) Гиршевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фромзель Баше Двейре (Вера) Гиршевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1883

Отец: Сереброкамень Гиршко Мовшевич

Мать: Сереброкамень Феодосия Мордуховна

Рождение ребёнка
07.06.1906

Дочь: Фромзель Феня Лазаревна

Отец ребёнка: Фромзель Лазарь

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.04.1909

Сын: Фромзель Григорий

Отец ребёнка: Фромзель Лазарь

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фромзель Лазарь

Смерть
Неизвестно
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