Шорскин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.11.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1953
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Шорскина Вера
г Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шорскина Вера
Смерть
10.11.1991
г Москва
Причина смерти: инфаркт