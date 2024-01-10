Шорскин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорскин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.11.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1953

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Шорскина Вера

г Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шорскина Вера

Смерть
10.11.1991
г Москва
Причина смерти: инфаркт
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