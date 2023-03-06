Нарыжная Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рассошенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарыжная Зинаида Семёновна
Отец ребёнка: Нарыжный Семён Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарыжный Николай Семёнович
Отец ребёнка: Нарыжный Семён Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Нарыжный Семён Ефимович
Смерть
Неизвестно