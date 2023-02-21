Андрианова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Андрианов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Андрианов Василий

Рождение ребёнка
1919

Сын: Андрианов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Андрианов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Васильевна

Отец ребёнка: Андрианов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Василий

Смерть
Неизвестно
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