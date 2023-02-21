Андрианова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Андрианов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Андрианов Василий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Андрианов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Андрианов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Васильевна
Отец ребёнка: Андрианов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрианов Василий
Смерть
Неизвестно