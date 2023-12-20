Осипов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Николай Дмитриевич

Осипов Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.2019

Сын: Осипов Матвей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.06.2023

Сын: Осипов Лев Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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