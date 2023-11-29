Статейкина (Копнина) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Статейкина (Копнина) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копнин Александр

Мать: Копнина Александра

Рождение ребёнка
20.11.1958

Сын: Статейкин Александр Акимович

Отец ребёнка: Статейкин Аким Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Статейкин Сергей Акимович

Отец ребёнка: Статейкин Аким Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Статейкина Надежда Акимовна

Отец ребёнка: Статейкин Аким Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Статейкина Любовь Акимовна

Отец ребёнка: Статейкин Аким Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Статейкина Вероника Акимовна

Отец ребёнка: Статейкин Аким Иванович

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