Статейкина (Копнина) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копнин Александр
Мать: Копнина Александра
Рождение ребёнка
20.11.1958
Сын: Статейкин Александр Акимович
Отец ребёнка: Статейкин Аким Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Статейкин Сергей Акимович
Отец ребёнка: Статейкин Аким Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Статейкина Надежда Акимовна
Отец ребёнка: Статейкин Аким Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Статейкина Любовь Акимовна
Отец ребёнка: Статейкин Аким Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Статейкина Вероника Акимовна
Отец ребёнка: Статейкин Аким Иванович