Логинов Клементий Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Клементий Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1603

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1603

Отец: Логинов Данило (Данилко) Логинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1622

Сын: Логинов Герасим (Гарасимко) Клементьев

Мать ребёнка: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Логинов Гаврила (Ганка) Клементьев

Мать ребёнка: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Логинов Лазарь (Лазарко) Клементьев

Мать ребёнка: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1671
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