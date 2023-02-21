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Шипицын Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Шипицын Павел Петрович

Мать: Шипицына Елизавета Максимовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шипицын Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шипицына Мария Константиновна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шипицын Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шипицына Мария Константиновна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шипицын Петр Васильевич

Мать ребёнка: Шипицына Мария Константиновна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Шипицына Мария Константиновна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Мария Константиновна

Смерть
Неизвестно
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