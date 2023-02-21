Шипицын Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шипицын Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шипицына Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шипицын Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шипицына Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Шипицына Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Шипицына Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно