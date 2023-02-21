Мигаль (Кацюра) Елизавета Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кемикова Мария Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
13.05.1921
Сын: Мигаль Яков Иванович
Отец ребёнка: Мигаль Иван Константинович
Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.04.1923
Дочь: Назаренко Галина Ивановна
Отец ребёнка: Мигаль Иван Константинович
Рождение ребёнка
30.06.1931
Дочь: Пархоменко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Мигаль Иван Константинович
Рождение ребёнка
25.10.1937
Дочь: Бугаева Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Мигаль Иван Константинович
Смерть
Неизвестно