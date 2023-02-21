Мигаль (Кацюра) Елизавета Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигаль (Кацюра) Елизавета Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кемикова Мария Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1918

Муж: Мигаль Иван Константинович

Рождение ребёнка
13.05.1921

Сын: Мигаль Яков Иванович

Отец ребёнка: Мигаль Иван Константинович

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.04.1923

Дочь: Назаренко Галина Ивановна

Отец ребёнка: Мигаль Иван Константинович

Рождение ребёнка
30.06.1931

Дочь: Пархоменко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Мигаль Иван Константинович

Рождение ребёнка
25.10.1937

Дочь: Бугаева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Мигаль Иван Константинович

Смерть
Неизвестно
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