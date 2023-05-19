Тувышкина Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тувышкина Ольга Владимировна

Место рождения

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

27.03.1974

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1974

Отец: Коломыцев Владимир Михайлович

Мать: Курганова Светлана Петровна

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.05.2000

Дочь: Тувышкина Полина Ивановна

Отец ребёнка: Тувышкин Иван Владимирович

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
13.05.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тувышкин Иван Владимирович

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
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