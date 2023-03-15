Киселёв Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Киселёв Ксенофонт
Мать: ?
Рождение ребёнка
1898
Сын: Киселёв ?
Мать ребёнка: Киселёва ?
Рождение ребёнка
1906
Дочь: ?
Мать ребёнка: Киселёва ?
Рождение ребёнка
1913
Сын: Киселёв Николай
Мать ребёнка: Киселёва ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселёва ?
Смерть
Неизвестно