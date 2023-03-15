Киселёв Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёв Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Киселёв Ксенофонт

Мать: ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Киселёв ?

Мать ребёнка: Киселёва ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: ?

Мать ребёнка: Киселёва ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Киселёв Николай

Мать ребёнка: Киселёва ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва ?

Смерть
Неизвестно
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