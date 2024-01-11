Пологова (Белоусова) Марья Степанована
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Пологов Матвей Родионович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Пологова Овдотья Матвеевна
Отец ребёнка: Пологов Матвей Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестаков Василий