Пологова (Белоусова) Марья Степанована — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пологова (Белоусова) Марья Степанована

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Пологов Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Пологов Матвей Родионович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пологова Овдотья Матвеевна

Отец ребёнка: Пологов Матвей Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пологов Матвей Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Василий

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