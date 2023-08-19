Маркова Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Людмила Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: не указан

Мать: Маркова Мария Осиповна

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