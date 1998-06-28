Яшин Константин Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшин Константин Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1948

Дата смерти

28.06.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.06.1998
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