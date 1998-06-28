Яшин Константин Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1948
Дата смерти28.06.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.06.1998