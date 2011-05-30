Дибров Николай Федорович
Место рожденияКустанайская область
Дата рождения05.07.1938
Дата смерти30.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1938
Кустанайская область
Бракосочетание
30.05.1962
Рождение ребёнка
02.03.1963
Дочь: Ларионова Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Диброва Валентина Николаевна
г.Аягуз Семипалатинская обл
Рождение ребёнка
20.03.1968
Дочь: Демиденко Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Диброва Валентина Николаевна
Кустанайская область Федоровский з/с
Смерть
30.05.2011