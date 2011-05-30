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Дибров Николай Федорович

Место рождения

Кустанайская область

Дата рождения

05.07.1938

Дата смерти

30.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1938

Отец: Дибров Федор Антонович

Мать: Диброва Ефросинья Васильевна

Кустанайская область
Бракосочетание
30.05.1962

Жена: Диброва Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
02.03.1963

Дочь: Ларионова Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Диброва Валентина Николаевна

г.Аягуз Семипалатинская обл
Рождение ребёнка
20.03.1968

Дочь: Демиденко Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Диброва Валентина Николаевна

Кустанайская область Федоровский з/с
Смерть
30.05.2011
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