Сафронов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1972

Дочь: Сафронова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Панкратова Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
16.03.1979

Сын: Сафронов Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Панкратова Светлана Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкратова Светлана Алексеевна

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