Сафронов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1972
Дочь: Сафронова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Панкратова Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
16.03.1979
Сын: Сафронов Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Панкратова Светлана Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно