Столповских Столповский Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Бракосочетание
22.01.1912
Ключёвка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Брак Пелагеи и Андрея зарегистрирован 22 января 1912 г. в Космо-Дамиановской церкви села Ключевка (запись №4 в МК Космо-Дам.ц.) Часть Студеникиных жили на Хуторе Чурсина недалеко от с.Ключевка (Ключе... Показать все
Смерть
Неизвестно