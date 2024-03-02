Столповских Столповский Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столповских Столповский Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Студеникина Пелагея Иосифовна

Ключёвка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Брак Пелагеи и Андрея зарегистрирован 22 января 1912 г. в Космо-Дамиановской церкви села Ключевка (запись №4 в МК Космо-Дам.ц.) Часть Студеникиных жили на Хуторе Чурсина недалеко от с.Ключевка (Ключе... Показать все
Смерть
Неизвестно
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