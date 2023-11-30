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Иванов Сергей Станиславович
Иванов Сергей Станиславович
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Древо
Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
21.05.1974
Пол
Мужской
Отец
Иванов Станислав Петрович
Мать
Иванова (Шишкина) Наталья Сергеевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1974
Отец:
Иванов Станислав Петрович
Мать:
Иванова Наталья Сергеевна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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