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Надежда Васильевна
Надежда Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий Матвеевич
1824 г.р.
Мать
Варвара Ивановна
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Василий Матвеевич
Мать:
Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно
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