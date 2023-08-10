Котов Илья Иванович
Место рожденияпос. Григорьевский
Дата рождения18.07.1911 ст.
Дата смерти?.11.1941 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1911 ст.
пос. Григорьевский
Бракосочетание
19.05.1935
Жена: Котова Матрона Ильинична
пос. Григорьевский
Григорьевский с/с №3 от 19.05.1935 он - 23года ей - 19 лет Ф. Д-60 Оп.4 Д.526 (КАГО)
Рождение ребёнка
1935
Сын: Котов Николай Ильич
Мать ребёнка: Котова Матрона Ильинична
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
05.02.1938
Дочь: Малета Нина Ильинична
Мать ребёнка: Котова Матрона Ильинична
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Котова Матрона Ильинична
пос. Григорьевский
ПК 1952-1953
Место жительства
Неизвестно
пос. Григорьевский
Смерть
?.11.1941 ст.