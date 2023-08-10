Котов Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Илья Иванович

Место рождения

пос. Григорьевский

Дата рождения

18.07.1911 ст.

Дата смерти

?.11.1941 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1911 ст.

Отец: Котов Иван Филиппов

Мать: Ксения Николаева Аксиния Аксиния/Ксения Николаева

пос. Григорьевский
Бракосочетание
19.05.1935

Жена: Котова Матрона Ильинична

пос. Григорьевский
Григорьевский с/с №3 от 19.05.1935 он - 23года ей - 19 лет Ф. Д-60 Оп.4 Д.526 (КАГО)
Рождение ребёнка
1935

Сын: Котов Николай Ильич

Мать ребёнка: Котова Матрона Ильинична

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
05.02.1938

Дочь: Малета Нина Ильинична

Мать ребёнка: Котова Матрона Ильинична

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
1941

Сын: Котов Александр Ильич

Мать ребёнка: Котова Матрона Ильинична

пос. Григорьевский
ПК 1952-1953
Место жительства
Неизвестно
пос. Григорьевский
Смерть
?.11.1941 ст.
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