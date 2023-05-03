Шнакенбург Адольф Христиан Эмиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1910
Сын: Шнакенбург Рафаил Адольфович
Мать ребёнка: Шнакенбург Юлия Келестиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шнакенбург Гуген Адольфович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Захоронен на Лютеранском кладбище города Архангельска