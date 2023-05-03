Шнакенбург Адольф Христиан Эмиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнакенбург Адольф Христиан Эмиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1910

Сын: Шнакенбург Рафаил Адольфович

Мать ребёнка: Шнакенбург Юлия Келестиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шнакенбург Гуген Адольфович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Захоронен на Лютеранском кладбище города Архангельска
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