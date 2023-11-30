Шматок (Акусок) София Арестовна
Место рождения
Дата рождения13.09.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1900
Отец: Акусок Арест Андреевич
Мать: Акусок Ефимия Ефремовна
Крещение
13.09.1900
Рождение ребёнка
10.08.1922
Сын: Шматок Леонтий Ильич
Отец ребёнка: Шматок Илья Миронович
Рождение ребёнка
25.05.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шматок Илья Миронович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Шматок Илья Миронович
Работа или профессия
Неизвестно