Шматок (Акусок) София Арестовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шматок (Акусок) София Арестовна

Место рождения

Белошицкая Слобода, Чернігівська область

Дата рождения

13.09.1900

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1900

Отец: Акусок Арест Андреевич

Мать: Акусок Ефимия Ефремовна

Белошицкая Слобода, Чернігівська область
Крещение
13.09.1900
Белошицкая Слобода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.08.1922

Сын: Шматок Леонтий Ильич

Отец ребёнка: Шматок Илья Миронович

Рождение ребёнка
25.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шматок Илья Миронович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шматок Владимир Ильич

Отец ребёнка: Шматок Илья Миронович

Работа или профессия
Неизвестно
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