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Зобнина Татьяна Сергеевна
Зобнина Татьяна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Зобнина (Артамонова) Алла Николаевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Зобнина Алла Николаевна
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