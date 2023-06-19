Федотова Марина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Аксинья Маркеловна
Отец ребёнка: Федотов Маркел Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Марья Маркеловна
Отец ребёнка: Федотов Маркел Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858