Федотова Марина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова Марина Кузьминична

Федотова Марина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Аксинья Маркеловна

Отец ребёнка: Федотов Маркел Яковлевич

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Марья Маркеловна

Отец ребёнка: Федотов Маркел Яковлевич

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Маркел Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
До 1858