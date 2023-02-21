Орлова (Шибанова) Настасья Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Орлов Панфил Григорьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Панфиловна
Отец ребёнка: Орлов Панфил Григорьевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Орлов Панфил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно