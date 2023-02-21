Орлова (Шибанова) Настасья Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Шибанова) Настасья Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Орлов Филип Панфилович

Отец ребёнка: Орлов Панфил Григорьевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Панфиловна

Отец ребёнка: Орлов Панфил Григорьевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Орлов Абросим Панфилович

Отец ребёнка: Орлов Панфил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Панфил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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