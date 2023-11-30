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Миронов Михаил Артемьевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.11.1824

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1824

Отец: Миронов Артём Михайлович

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.11.1824
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Василий Григорьевич Кильдюшов
Место жительства
С 15.11.1824 по 1850
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 1850
Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850
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