Миронов Михаил Артемьевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1824
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1824
Отец: Миронов Артём Михайлович
Мать: не указана
Крещение
14.11.1824
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Василий Григорьевич Кильдюшов
Место жительства
С 15.11.1824 по 1850
Место жительства
С 1850
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850