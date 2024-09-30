Риккинен Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1889
Дата смерти12.06.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1911
Сын: Риккенен Николай Петрович
Отец ребёнка: Риккенен Петр Александрович
Рождение ребёнка
24.04.1913
Дочь: (Риккинен) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Риккенен Петр Александрович
Смерть
12.06.1919