Риккинен Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риккинен Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1889

Дата смерти

12.06.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Риккенен Петр Александрович

Рождение ребёнка
09.02.1911

Сын: Риккенен Николай Петрович

Отец ребёнка: Риккенен Петр Александрович

Новоселье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.04.1913

Дочь: (Риккинен) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Риккенен Петр Александрович

Новоселье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
12.06.1919

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