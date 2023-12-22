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Кондратьев Михаил Юрьевич
Кондратьев Михаил Юрьевич
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Древо
Место рождения
Долгопрудный
, Долгопрудный, Московская область
Дата рождения
12.10.1989
Пол
Мужской
Отец
Кондратьев Юрий Михайлович
1944 г.р.
Мать
Кондратьева (Миленькая) Наталья Константиновна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1989
Отец:
Кондратьев Юрий Михайлович
Мать:
Кондратьева Наталья Константиновна
Долгопрудный
, Долгопрудный, Московская область
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