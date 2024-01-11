Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна)

Место рождения

Шклов

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Рубинов Алтер

Мать: не указана

Шклов
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Хася Моисеевна

Отец ребёнка: Беккеров Моисей-Семен

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Елизавета Моисеевна

Отец ребёнка: Беккеров Моисей-Семен

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Манькин Розалия Моисеевна

Отец ребёнка: Беккеров Моисей-Семен

Рождение ребёнка
15.06.1916

Дочь: Скитневский Геня

Отец ребёнка: Беккеров Моисей-Семен

Шклов
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Беккеров Моисей-Семен

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Лисихинское еврейское кладбище в Иркутске
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