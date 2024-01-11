Беккерова (Рубинова) Ханна (Анна)
Место рожденияШклов
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Рубинов Алтер
Мать: не указана
Шклов
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Хася Моисеевна
Отец ребёнка: Беккеров Моисей-Семен
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Елизавета Моисеевна
Отец ребёнка: Беккеров Моисей-Семен
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Манькин Розалия Моисеевна
Отец ребёнка: Беккеров Моисей-Семен
Рождение ребёнка
15.06.1916
Дочь: Скитневский Геня
Отец ребёнка: Беккеров Моисей-Семен
Шклов
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Беккеров Моисей-Семен
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Лисихинское еврейское кладбище в Иркутске