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(Петряшева) Мария Михайлова

Место рождения

Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.05.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
26.05.1904
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5XCM?i=59&cat=1323325
Рождение
23.05.1904 ст.

Отец: Петряшев Михаил Федоров

Мать: Петряшева Матрона Яковлева

Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5XCM?i=59&cat=1323325
Смерть
Неизвестно
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