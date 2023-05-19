(Петряшева) Мария Михайлова
Место рождения
Дата рождения23.05.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
26.05.1904
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5XCM?i=59&cat=1323325
Рождение
23.05.1904 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5XCM?i=59&cat=1323325
Смерть
Неизвестно