Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1928

Сын: Гончаров Иван Петрович

Отец ребёнка: Гончаров Петр Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Гончаров Василий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гончаров Николай Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1935

Сын: Гончаров Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Гончаров Петр Иванович

Смерть
1977
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