Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1928
Отец ребёнка: Гончаров Петр Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Гончаров Василий Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1932
Сын: Гончаров Николай Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Сын: Гончаров Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Гончаров Петр Иванович
Смерть
1977