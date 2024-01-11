Ганиев Мунир Хусаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаниев Мунир Хусаинович

Ганиев Мунир Хусаинович

Место рождения

Большое Мереткозино, Камско- Устинского района ТАССР

Дата рождения

21.01.1936

Дата смерти

27.06.1993

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1936

Отец: Ганиев Хусаин Габдельганиевич

Мать: Ганиева Фархизямал Сабировна

Большое Мереткозино, Камско- Устинского района ТАССР
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.06.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close