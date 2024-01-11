Ганиев Мунир Хусаинович
Место рожденияБольшое Мереткозино, Камско- Устинского района ТАССР
Дата рождения21.01.1936
Дата смерти27.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1936
Большое Мереткозино, Камско- Устинского района ТАССР
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.06.1993