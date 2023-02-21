Кальченко Александр Владимирович
Место рожденияСоветский Союз,г. Омск
Дата рождения10.03.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1979
Отец: Кальченко Владимир Иванович
Мать: не указана
Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
26.05.2005
Дочь: Кальченко Вероника Александровна
Мать ребёнка: не указана
Россия,г.Омск
Рождение ребёнка
08.06.2011
Сын: Кальченко Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Россия,г. Омск
Рождение ребёнка
12.03.2015
Дочь: Кальченко Екатерина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Россия,г. Омск