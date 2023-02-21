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Кальченко Александр Владимирович

Место рождения

Советский Союз,г. Омск

Дата рождения

10.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1979

Отец: Кальченко Владимир Иванович

Мать: не указана

Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
26.05.2005

Дочь: Кальченко Вероника Александровна

Мать ребёнка: не указана

Россия,г.Омск
Рождение ребёнка
08.06.2011

Сын: Кальченко Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Россия,г. Омск
Рождение ребёнка
12.03.2015

Дочь: Кальченко Екатерина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Россия,г. Омск
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