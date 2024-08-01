Гайдай Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдай Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Полиоха (Гайдай) Макрина

Отец ребёнка: Гайдай Григорий

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: (Гайдай) Марфа

Отец ребёнка: Гайдай Григорий

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Турута (Гайдай) Софья

Отец ребёнка: Гайдай Григорий

Рождение ребёнка
02.07.1883

Дочь: (Гайдай) Марина

Отец ребёнка: Гайдай Григорий

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Гайдай) Анна

Отец ребёнка: Гайдай Григорий

Рождение ребёнка
21.05.1887

Сын: Гайдай Константин

Отец ребёнка: Гайдай Григорий

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Гайдай) Минодора

Отец ребёнка: Гайдай Григорий

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Зикратая (Гайдай) Елена

Отец ребёнка: Гайдай Григорий

Смерть
Неизвестно

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