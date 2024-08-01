Гайдай Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Наум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Полиоха (Гайдай) Макрина
Отец ребёнка: Гайдай Григорий
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: (Гайдай) Марфа
Отец ребёнка: Гайдай Григорий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Турута (Гайдай) Софья
Отец ребёнка: Гайдай Григорий
Рождение ребёнка
02.07.1883
Дочь: (Гайдай) Марина
Отец ребёнка: Гайдай Григорий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Гайдай) Анна
Отец ребёнка: Гайдай Григорий
Рождение ребёнка
21.05.1887
Сын: Гайдай Константин
Отец ребёнка: Гайдай Григорий
Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Гайдай) Минодора
Отец ребёнка: Гайдай Григорий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Зикратая (Гайдай) Елена
Отец ребёнка: Гайдай Григорий
Смерть
Неизвестно