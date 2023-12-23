Зонов Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1910
Дата смерти09.10.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1935
Дочь: Сафонова Ангелина Павловна
Мать ребёнка: Зонова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
01.01.1944
Мать ребёнка: Зонова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
04.05.1947
Мать ребёнка: Зонова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусихина Галина Павловна
Мать ребёнка: Зонова Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Смерть
09.10.1992