Зонов Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонов Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1910

Дата смерти

09.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1935

Дочь: Сафонова Ангелина Павловна

Мать ребёнка: Зонова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
01.01.1944

Сын: Зонов Валерий Павлович

Мать ребёнка: Зонова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
04.05.1947

Сын: Зонов Николай Павлович

Мать ребёнка: Зонова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусихина Галина Павловна

Мать ребёнка: Зонова Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зонова Надежда Алексеевна

Военная служба
Неизвестно
Смерть
09.10.1992
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