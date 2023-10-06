Озерова (Данилова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.08.1855
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Василий Иванович
Мать: Данилова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Озеров Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1820
Отец ребёнка: Озеров Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1855