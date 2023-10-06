Озерова (Данилова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (Данилова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.08.1855

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Василий Иванович

Мать: Данилова Вера Андреевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Озеров Василий Иванович

Рождение ребёнка
19.03.1820

Сын: Озеров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Озеров Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озеров Василий Иванович

Смерть
13.08.1855
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