Калинина Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1871 ст.

Сын: Калинин Максим Панфилович

Отец ребёнка: Калинин Панфил Афиногенович

Пешково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Панфил Афиногенович

Смерть
Неизвестно
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