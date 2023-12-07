Калинина Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1871 ст.
Сын: Калинин Максим Панфилович
Отец ребёнка: Калинин Панфил Афиногенович
Пешково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно