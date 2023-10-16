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Колесников Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1835

Отец: Колесников Алексей Львович

Мать: Колесникова Ирина Климонтовна

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