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Колесников Алексей Алексеевич
Колесников Алексей Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.02.1835
Пол
Мужской
Отец
Колесников Алексей Львович
Мать
Колесникова Ирина Климонтовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1835
Отец:
Колесников Алексей Львович
Мать:
Колесникова Ирина Климонтовна
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