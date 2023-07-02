Смельчакова Васса Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смельчакова Васса Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 или 1814

Дата смерти

14.09.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
03.10.1864 ст.
Прости, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Петр Родители: села Простей Ильинской церкви пономарь Василий Андреев Алфеев и законная жена его Анна Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смельчакова Евгения Алексеева

Отец ребёнка: Смельчаков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смельчаков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смельчаков Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Смельчаков Алексей

Смерть
14.09.1874 ст.
Прости, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
Похороны
17.09.1874 ст.
Прости, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)