Смельчакова Васса Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 или 1814
Дата смерти14.09.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
03.10.1864 ст.
Петр Родители: села Простей Ильинской церкви пономарь Василий Андреев Алфеев и законная жена его Анна Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смельчакова Евгения Алексеева
Отец ребёнка: Смельчаков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смельчаков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смельчаков Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Смельчаков Алексей
Смерть
14.09.1874 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
17.09.1874 ст.