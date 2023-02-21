Жерновков Мирон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти01.03.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Андрей Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Григорий Миронович
Мать ребёнка: Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Степан Миронович
Мать ребёнка: Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
23.06.1843
Мать ребёнка: Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
23.06.1843
Дочь: Агрипина Мироновна
Мать ребёнка: Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
18.02.1845
Дочь: Старшева Евдокия Мироновна
Мать ребёнка: Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
?.04.1849
Сын: Жерновков Федор Миронович
Мать ребёнка: Феодосия Петровна
Смерть
01.03.1892
Место жительства
1945
Самсонова, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Семейства переселены по предписанию Палаты Государственных имуществ от 3 июля 1845 года №10519