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Жерновков Мирон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

01.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Андрей Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Григорий Миронович

Мать ребёнка: Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Степан Миронович

Мать ребёнка: Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
23.06.1843

Сын: Жерновков Петр Миронович

Мать ребёнка: Феодосия Петровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1843

Дочь: Агрипина Мироновна

Мать ребёнка: Феодосия Петровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1845

Дочь: Старшева Евдокия Мироновна

Мать ребёнка: Феодосия Петровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.04.1849

Сын: Жерновков Федор Миронович

Мать ребёнка: Феодосия Петровна

Смерть
01.03.1892
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1945
Самсонова, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Семейства переселены по предписанию Палаты Государственных имуществ от 3 июля 1845 года №10519
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