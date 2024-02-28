Анна Гуреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саксина) Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Саксин Николай Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Саксин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Саксин Николай Васильев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Саксина) Авдотья Николаевна (?)
Отец ребёнка: Саксин Николай Васильев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Саксин Егор Николаев
Отец ребёнка: Саксин Николай Васильев
Смерть
Неизвестно