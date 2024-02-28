Анна Гуреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гуреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саксина) Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Саксин Николай Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Николай Васильев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Саксин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Саксин Николай Васильев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Саксина) Авдотья Николаевна (?)

Отец ребёнка: Саксин Николай Васильев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Саксин Егор Николаев

Отец ребёнка: Саксин Николай Васильев

Смерть
Неизвестно

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