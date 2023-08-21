Трифонова Ольга Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонова Ольга Климовна

Трифонова Ольга Климовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

15.12.1943

Пол

Женский

Отец

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Климент Трифонов

Мать: Анна Прохорова

Смерть
15.12.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close