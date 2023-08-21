Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Трифонова Ольга Климовна
Трифонова Ольга Климовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
15.12.1943
Пол
Женский
Отец
Климент Трифонов
Мать
Анна Прохорова
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Климент Трифонов
Мать:
Анна Прохорова
Смерть
15.12.1943
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия