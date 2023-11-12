Иванова Мария Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ястребова Ольга
Отец ребёнка: Ястребов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ястребова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Ястребов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ястребова Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ястребов Алексей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно