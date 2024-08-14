Ситкина Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситкина Марфа Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситкин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Ситкин Семен Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситкин Юрий Семенович

Отец ребёнка: Ситкин Семен Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреева Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Ситкин Семен Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донцова Тамара Семеновна

Отец ребёнка: Ситкин Семен Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситкин Евгений Семенович

Отец ребёнка: Ситкин Семен Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситкин Семен Ефимович

Рождение ребёнка
05.09.1955

Сын: Ситкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Ситкин Семен Ефимович

Смерть
Неизвестно

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