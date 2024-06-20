Терскова (Таскина) Гликерия Перфильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1764 ст.
Бракосочетание
10.05.1780 ст.
10.05.1780 Ясашной Василей Феодоров Терсков, крестьянина Перфилья Таскина не дочере девице Ликерие, первым браком.
Рождение ребёнка
18.07.1784 ст.
Сын: Терсков Акинфей Васильевич
Отец ребёнка: Терсков (Чебанов) Василий Федорович
18.07.1784 У ясашного Василия Федорова Терскова сын Акинф. Восприемники: Казак Иван Герасимов Комарков, священника Ивана Воротникова дочь девица Агафия.
Смерть
Неизвестно