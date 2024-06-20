Терскова (Таскина) Гликерия Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терскова (Таскина) Гликерия Перфильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764 ст.

Отец: Таскин Перфил Герасимович

Мать: Таскина Евдокия Михайловна

Бракосочетание
10.05.1780 ст.

Муж: Терсков (Чебанов) Василий Федорович

Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
10.05.1780 Ясашной Василей Феодоров Терсков, крестьянина Перфилья Таскина не дочере девице Ликерие, первым браком.
Рождение ребёнка
18.07.1784 ст.

Сын: Терсков Акинфей Васильевич

Отец ребёнка: Терсков (Чебанов) Василий Федорович

Аскиз, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
18.07.1784 У ясашного Василия Федорова Терскова сын Акинф. Восприемники: Казак Иван Герасимов Комарков, священника Ивана Воротникова дочь девица Агафия.
Смерть
Неизвестно

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